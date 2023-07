Капітан Челсі Аспілікуета близький до переходу в Атлетіко

Захисник Челсі Сесар Аспілікуета продовжить кар'єру в Атлетіко.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо

Контракт з Челсі діє ще рік, але лондонський клуб на знак поваги дозволить йому піти на правах вільного агента.

Контракт буде розрахований до 2025 року. Скоро сторони підготують всі документи для переходу.

