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Капітан Челсі Аспілікуета близький до переходу в Атлетіко

Контракт буде розрахований до 2025 року
Сьогодні 08:33 241 0
Капітан Челсі Аспілікуета близький до переходу в Атлетіко
Фото: Getty Images
#Сесар Аспілікуета, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Захисник Челсі Сесар Аспілікуета продовжить кар'єру в Атлетіко.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо

Контракт з Челсі діє ще рік, але лондонський клуб на знак поваги дозволить йому піти на правах вільного агента.

Контракт буде розрахований до 2025 року. Скоро сторони підготують всі документи для переходу.

Раніше гравець домовився з Інтером, але угода все ж не відбулась.

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