Інтер узгодив контракт з Аспілікуетою

Сесар Аспілікуета близький до переходу в Інтер

Джерело - Чемпіон.

Захисник Челсі Сесар Аспілікуета домовився з Інтером про умови особистого контракту.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Сторони узгодили контракт на 2 роки. Його угода з Челсі діє до 2024 року. Очікується, що лондонський клуб погодиться на дострокове розірвання контракту, тому Інтеру не доведеться платити за нього.

В минулому сезоні 33-річний іспанець відіграв 32 матчі.

Раніше Мілан провів зустріч з оточенням Лукаку.

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