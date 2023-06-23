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Інтер узгодив контракт з Аспілікуетою

Сесар Аспілікуета близький до переходу в Інтер
Вчора 23:37 149 0
Інтер узгодив контракт з Аспілікуетою
#Сесар Аспілікуета, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Захисник Челсі Сесар Аспілікуета домовився з Інтером про умови особистого контракту.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Сторони узгодили контракт на 2 роки. Його угода з Челсі діє до 2024 року. Очікується, що лондонський клуб погодиться на дострокове розірвання контракту, тому Інтеру не доведеться платити за нього.

В минулому сезоні 33-річний іспанець відіграв 32 матчі.

Раніше Мілан провів зустріч з оточенням Лукаку.

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