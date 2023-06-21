Карпати підписали ексворотаря Чорноморця

Маркевич визначився з воротарями у Карпатах

Карпати підписали нові контракти з двома воротарями та оформили трансфер третього.

Про це повідомляє Спортивка.

Чинні голкіпери-"карпатівці" Олександр Ільющенков та Дмитро Фастов залишаються у команді. Обидва футболісти вже підписали нові контракти із львівським клубом. Терміни угод достеменно невідомі.

Новачком став колишній голкіпер Чорноморця, латвійської Валмієри та словацького Земпліна Андрій Кожухар.

На його рахунку 14 пропущених голів у 8 матчах минулого сезону.

Нагадаємо, Карпати оголосили про відхід відразу 15 футболістів.

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