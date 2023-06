Захисник Баварії Ернандес близький до переходу в ПСЖ

Захисник Баварії та збірної Франції Люка Ернандес перейде в ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Футболіст прибув до Парижу на підписання контракту.

Сума трансферу складе 48-50 мільйонів євро.

Lucas Hernández to PSG, here we go! Deal in place and agreed as expected since last week. Permanent transfer for €48/50m total package. 🚨🔴🔵 #PSG



Hernández, already in Paris and set to sign the contract on Thursday.



Bayern will replace him with Kim Min-jae as revealed today. pic.twitter.com/JxrCQCjKgC