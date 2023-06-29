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Захисник Баварії Ернандес близький до переходу в ПСЖ

Сума трансферу складе 48-50 мільйонів євро
Сьогодні 16:17 230 0
Захисник Баварії Ернандес близький до переходу в ПСЖ
Фото: Getty Images
#Баварія, #ПСЖ, #Люка Ернандес

Джерело - Чемпіон.

Захисник Баварії та збірної Франції Люка Ернандес перейде в ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Футболіст прибув до Парижу на підписання контракту.

Сума трансферу складе 48-50 мільйонів євро. 

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