Захисник Баварії Ернандес близький до переходу в ПСЖ

Джерело - Чемпіон.
Захисник Баварії та збірної Франції Люка Ернандес перейде в ПСЖ.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Футболіст прибув до Парижу на підписання контракту.
Сума трансферу складе 48-50 мільйонів євро.
Lucas Hernández to PSG, here we go! Deal in place and agreed as expected since last week. Permanent transfer for €48/50m total package. 🚨🔴🔵 #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023
Hernández, already in Paris and set to sign the contract on Thursday.
Bayern will replace him with Kim Min-jae as revealed today. pic.twitter.com/JxrCQCjKgC
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