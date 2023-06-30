Ексзахисник Динамо міг очолити Зорю

Зоря розглядала Горана Саблича в якості головного тренера

Ексзахисник київського Динамо Горан Саблич цього літа був одним із претендентів на посаду головного тренера луганської Зорі.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Кандидатуру 43-річного хорвата розглядав президент Зорі Євген Геллер, але у результаті вибір було зроблено на користь сербського фахівця Ненада Лалатовича. Очікувалося, що помічником Саблича в луганській команді стане ще один хорват - Младен Бартулович, і він, у результаті, увійде до тренерського штабу Лалатовича.

Зазначається, що Саблич близький до відомого агентства Вадима Шаблія ProStar: його молодший брат - Петер Саблич - представляє інтереси цієї компанії.

Щодо тренерської кар'єри Горана Саблича, то він уже має досвід самостійної роботи: він очолював хорватський Спліт, боснійські Широки Брег та Сараєво, а також молдавський Шериф.

Нагадаємо, Зоря провела перше тренування після відпустки.

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