Гірн назвав наступного суперника Усика, у разі зриву бою з Ф'юрі

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) може провести бій з хорватом Філіпом Хрговичем (15-0, 12 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Сьогодні-завтра у нас запланований телеміст з інвесторами із Саудівської Аравії. На ньому будуть навіть представники Вайлдера, очікую, що під час цієї зустрічі ми остаточно закриємо усі питання. Те, що відбувається навколо бою Усик - Ф’юрі ніяк не вплине на наші плани.

Ми вже домовилися, що бій Джошуа - Вайлдер відбудеться у будь-якому випадку. Якщо Ф'юрі відмовиться від поєдинку з Усиком, тоді Олександр боксуватиме зі своїм обов'язковим претендентом на титул IBF Філіпом Хрговичем на цьому ж вечорі боксу", - сказав Гірн.

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