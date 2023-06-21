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Аль-Наср домовився з Челсі про трансфер Зієша

Хакім Зієш покине Челсі
Сьогодні 11:37 168 0
Аль-Наср домовився з Челсі про трансфер Зієша
Фото - gettyimages
#Зієш, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Аль-Наср

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Хакім Зієш стане гравцем саудівського Аль-Насра, кольори якого, нагадаємо, захищає португальський нападник Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Клуби досягли між собою усної домовленості щодо переходу 30-річного нідерландця. Зієш також вже погодив умови особистого договору з Аль-Насром. Якщо домовленість набуде чинності, то Хакім отримає контракт до 2026 року.

Наразі клуби вже займаються оформленням документів щодо трансферу.

Зарплата Заєша буде становити 30 млн євро на рік.

Раніше повідомлялося, що Канте перейшов в Аль-Іттіхад.

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