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Хавбек збірної Франції Коне пропустить залишок Євро U-21

22-річний футболіст отримав травму в останньому матчі групового етапу
Сьогодні 08:47 352 0
Хавбек збірної Франції Коне пропустить залишок Євро U-21

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник молодіжної збірної Франції Куадіо Коне пропустить залишок Євро U-21.

Про це повідомляє Федерація футболу Франції.

22-річний футболіст отримав травму в останньому матчі групового етапу проти Швейцарії (4:1), на 19-й хвилині його замінив Енцо Ле Фе.

  Франція - Україна: де дивитися матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023

Нагадаємо, Франція зіграє у чвертьфіналі Євро U-21 проти збірної України.

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