Хавбек збірної Франції Коне пропустить залишок Євро U-21

22-річний футболіст отримав травму в останньому матчі групового етапу

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник молодіжної збірної Франції Куадіо Коне пропустить залишок Євро U-21.

Про це повідомляє Федерація футболу Франції.

22-річний футболіст отримав травму в останньому матчі групового етапу проти Швейцарії (4:1), на 19-й хвилині його замінив Енцо Ле Фе.

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En raison d’une blessure lors du match contre la Suisse, 𝗠𝗮𝗻𝘂 𝗞𝗼𝗻𝗲́ doit déclarer forfait pour la suite de l’Euro Espoirs ❌



On te souhaite un prompt rétablissement Manu 🙏 pic.twitter.com/ua2kytUMZi — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 29, 2023

Нагадаємо, Франція зіграє у чвертьфіналі Євро U-21 проти збірної України.

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