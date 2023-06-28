Збірні Франції та Швейцарії вийшли до чвертьфіналу: результати матчів Євро-2023 U-21

Італія сенсаційно поступилася Норвегії

Джерело - Чемпіон.

На молодіжному чемпіонаті Європи відбулися два матчі третього туру групи D.

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Збірна Франції розгромила Швейцарію і виграла групу. Італія сенсаційно поступилася Норвегії і завершила турнір на 3-у місці. У плей-оф вийшли швейцарці.

Євро-2023 U-21 з футболу

Група D

3 тур, 28 червня

Італія U-21 - Норвегія U-21 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 65 Ботхейм

Важливо: Збірна України в 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 зіграє з Францією: відомі дата та місце матчу

Швейцарія U-21 - Франція U-21 1:4 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Гуїрі (пен), 1:1 -45 Ндоє, 1:2 - 64 Баркола, 1:3 - 76 Шеркі, 1:4 - 81 Какере

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