Кравченко: Полісся ставить великі завдання, тому мені цікаво тут бути

Захиснику Динамо Микиту Кравченку, який перейшов в Полісся на правах оренди, цікаво знаходитися в житомирському клубі.

Про це він розповів пресслужбі команди.

"Я спілкувався з деякими хлопцями з команди, раніше чув чутки, що у цьому клубі все дуже солідно і своєчасно. І клуб ставить великі завдання. Тому мені цікаво бути тут. Я зараз не дуже хотів би називати якісь місця, якісь цілі. Але я вважаю, що все буде добре. Все залежить від нас та від тренерського штабу, а ми своєю чергою зробимо все, щоб був результат", – сказав Кравченко.