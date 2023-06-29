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Кравченко: Полісся ставить великі завдання, тому мені цікаво тут бути

Захисник Динамо розповів про перехід у Полісся
Вчора 23:22 226 0
Кравченко: Полісся ставить великі завдання, тому мені цікаво тут бути
#Динамо Київ, #Полісся, #Микита Кравченко

Джерело - офіційний сайт Полісся.

Захиснику Динамо Микиту Кравченку, який перейшов в Полісся на правах оренди, цікаво знаходитися в житомирському клубі.

Про це він розповів пресслужбі команди.

"Я спілкувався з деякими хлопцями з команди, раніше чув чутки, що у цьому клубі все дуже солідно і своєчасно. І клуб ставить великі завдання. Тому мені цікаво бути тут. Я зараз не дуже хотів би називати якісь місця, якісь цілі. Але я вважаю, що все буде добре. Все залежить від нас та від тренерського штабу, а ми своєю чергою зробимо все, щоб був результат", – сказав Кравченко.

Нагадаємо, Полісся цікавиться Караваєвим.

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