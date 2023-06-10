У нього невдовзі закінчується контракт

Новачок УПЛ житомирське Полісся цікавиться захисником київського Динамо Олександром Караваєвим.

Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос.

У Караваєва 30-го червня закінчується контракт з Динамо й інформації про продовження угоди наразі немає. Це не перший гравець Динамо, який потрапив до сфери інтересів Полісся. Раніше йшлося про те, що житомиряни розглядають можливість підписати флангового захисника Микиту Кравченка.

Додамо також, що Полісся уже оголосило про співпрацю з Сергієм Чоботенком, який є вихованцем Динамо, однак не провів за основну київську команду жодного матчу.

Полісся виграло Першу лігу 2022/23 й здобуло право у сезоні 2023/24 виступати в УПЛ.