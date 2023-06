Манчестер Юнайтед та Челсі домовились про трансфер Маунта

Манчестер Юнайтед та Челсі досягли остаточної згоди щодо трансферу півзахисника Мейсона Маунта.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сума складе 60 мільйонів фунтів - 55 гарантованими виплатами та 5 бонусами.

24-річному англійцю дозволили пройти медогляд у новому клубі.

Для затвердження залишилося лише підписати усі документи.

🚨 EXCLUSIVE: Manchester United have reached an agreement with Chelsea to sign Mason Mount. Deal for 24yo England midfielder worth up to £60m (£55m + £5m adds). Permission given to do medical + finalise personal terms. Now to paperwork stage @TheAthleticFC https://t.co/4Y4YoGfJmT