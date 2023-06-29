Манчестер Юнайтед та Челсі домовились про трансфер Маунта

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед та Челсі досягли остаточної згоди щодо трансферу півзахисника Мейсона Маунта.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Сума складе 60 мільйонів фунтів - 55 гарантованими виплатами та 5 бонусами.
24-річному англійцю дозволили пройти медогляд у новому клубі.
Для затвердження залишилося лише підписати усі документи.
🚨 EXCLUSIVE: Manchester United have reached an agreement with Chelsea to sign Mason Mount. Deal for 24yo England midfielder worth up to £60m (£55m + £5m adds). Permission given to do medical + finalise personal terms. Now to paperwork stage @TheAthleticFC https://t.co/4Y4YoGfJmT— David Ornstein (@David_Ornstein) June 29, 2023
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