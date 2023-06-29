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Манчестер Юнайтед та Челсі домовились про трансфер Маунта

24-річному англійцю дозволили пройти медогляд у новому клубі
Сьогодні 19:51 191 0
Манчестер Юнайтед та Челсі домовились про трансфер Маунта
Фото: AFP
#Манчестер Юнайтед, #Челсі, #Мейсон Маунт

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед та Челсі досягли остаточної згоди щодо трансферу півзахисника Мейсона Маунта.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сума складе 60 мільйонів фунтів - 55 гарантованими виплатами та 5 бонусами.

24-річному англійцю дозволили пройти медогляд у новому клубі.

Для затвердження залишилося лише підписати усі документи.

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