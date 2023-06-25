Манчестер Юнайтед визначився із ціною, яку готовий віддати за Маунта

Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні Мейсона Маунта попри те, що Челсі відхилив третю пропозицію в розмірі 55 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Остання пропозиція "червоних дияволів" досі в силі, але вони не планують платити за Маунта 65 мільйонів, як того хоче Челсі. Лондонський клуб запропонував представникам МЮ очну зустріч, щоб вирішити питання до кінця наступного тижня.

Юнайтед буде розглядати інші кандидатури тільки у випадку, якщо трансфер Маунта остаточно зірветься.