Мбаппе зустрінеться з керівництвом ПСЖ

Реал уважно стежить за ситуацією навколо француза

Джерело - Marca.

У п’ятницю, 30 червня, відбудеться ключова зустріч між керівництвом ПСЖ та нападником Кіліаном Мбаппе щодо майбутнього футболіста.

Про це свідчить Marca.

24-річний француз раніше дав зрозуміти клубу, що не збирається продовжувати контракт, який спливає наступного літа.

Реал уважно стежить за ситуацією. Якщо за підсумками зібрання Кіліан та ПСЖ домовляться про припинення співпраці, то мадридці почнуть діяти вже зараз. Клуб готовий до цього.

Повідомлялося, що Реал надасть Мбаппе 130 млн євро бонусу за перехід у 2024 році.

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