Головне
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 29 червня
Сьогодні 07:11 684
Ястремська поступилася у фіналі кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 18:47 341 1
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 18:07 51706
Жіноча збірна України з пляжного футболу вийшла до півфіналу Європейських ігор
Сьогодні 16:46 959
Збірна України піднялась на шість сходинок у рейтингу ФІФА
Сьогодні 15:55 1280
Франція U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Євро-2023
Сьогодні 15:23 863
Жіноча збірна не змогла пробитися у півфінал Європейських ігор у командному турнірі з фехтування на шпагах
Сьогодні 14:40 1014
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо
Сьогодні 11:24 38411
До старту Вімблдона-2023: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір
Сьогодні 07:30 771 5
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Сьогодні 00:53 31289
Прямі трансляції

Мбаппе зустрінеться з керівництвом ПСЖ

Реал уважно стежить за ситуацією навколо француза
Сьогодні 18:22 276 0
Мбаппе зустрінеться з керівництвом ПСЖ
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Marca.

У п’ятницю, 30 червня, відбудеться ключова зустріч між керівництвом ПСЖ та нападником Кіліаном Мбаппе щодо майбутнього футболіста.

Про це свідчить Marca.

24-річний француз раніше дав зрозуміти клубу, що не збирається продовжувати контракт, який спливає наступного літа.

Реал уважно стежить за ситуацією. Якщо за підсумками зібрання Кіліан та ПСЖ домовляться про припинення співпраці, то мадридці почнуть діяти вже зараз. Клуб готовий до цього.

Повідомлялося, що Реал надасть Мбаппе 130 млн євро бонусу за перехід у 2024 році.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 32920
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 14666
Ф’юрі відмовився від бою з Усиком Ф’юрі відмовився від бою з Усиком 10465
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 38411
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 31289
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 51706
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 84589 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 54966
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 38411
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 13196
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 48115
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21454 1