Український півзахисник Євген Коноплянка може продовжити кар'єру у чемпіонаті Малайзії у клубі Теренггану.

Про це заявив головний тренер команди Томіслав Штайнбрюкнер.

Неназваний агент запропонував йому підписати українця.

"Я був дуже здивований, коли агент запропонував мені послуги дійсно відомого в Європі Коноплянки. Я не впевнений, що агент був справді серйозним, але це одне з імен, які мені назвали.

Не змігши підписати Рашида Сафаві, ми будемо щасливі, якщо отримаємо Коноплянку, який також є чудовим вінгером і може грати на позиції атакувального півзахисника. Але домовлятися з агентом має керівництво.

Я розумію, що це залежить від бюджету, незалежно від того, доступний він Теренггану чи ні", – розповів Штайнбрюкнер.