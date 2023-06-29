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Коноплянка може продовжити кар'єру у чемпіонаті Малайзії

Коноплянка наразі є вільним агентом
Сьогодні 13:24 332 0
Коноплянка може продовжити кар'єру у чемпіонаті Малайзії
#Євген Коноплянка

Джерело - football.ua.

Український півзахисник Євген Коноплянка може продовжити кар'єру у чемпіонаті Малайзії у клубі Теренггану.

Про це заявив головний тренер команди Томіслав Штайнбрюкнер.

Неназваний агент запропонував йому підписати українця. 

"Я був дуже здивований, коли агент запропонував мені послуги дійсно відомого в Європі Коноплянки. Я не впевнений, що агент був справді серйозним, але це одне з імен, які мені назвали.

Не змігши підписати Рашида Сафаві, ми будемо щасливі, якщо отримаємо Коноплянку, який також є чудовим вінгером і може грати на позиції атакувального півзахисника. Але домовлятися з агентом має керівництво.

Я розумію, що це залежить від бюджету, незалежно від того, доступний він Теренггану чи ні", – розповів Штайнбрюкнер.

Наразі Коноплянка вільний агент, він покинув Краковію влітку.

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