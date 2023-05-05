Коноплянка може покинути Краковію влітку

Джерело - Dziennik Polski.
Півзахисник Краковії Євген Коноплянка може залишити польський клуб влітку.
Про це українець розповів порталу Dziennik Polski.
"Не знаю, чи залишуся у Краковії, я не говорив про це з клубом. Тому я нічого не знаю про своє майбутнє. Це не мені вирішувати. Мій контракт чинний до 30 червня. В клубі мені нічого не говорили", - сказав Коноплянка.
Дивіться: Коноплянка розігнав гольову атаку Краковії і сам її завершив - відео забитого м'яча українця
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!