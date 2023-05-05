Коноплянка може покинути Краковію влітку

Півзахисник Краковії Євген Коноплянка може залишити польський клуб влітку.

Про це українець розповів порталу Dziennik Polski.

"Не знаю, чи залишуся у Краковії, я не говорив про це з клубом. Тому я нічого не знаю про своє майбутнє. Це не мені вирішувати. Мій контракт чинний до 30 червня. В клубі мені нічого не говорили", - сказав Коноплянка.