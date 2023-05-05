Головне
Динамо переграло Ворсклу у 24 турі УПЛ
Вчора 17:39 1255
Гол українця визнали найкращим у США - з'явилось відео яскравої комбінації
Сьогодні 14:01 259
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Сьогодні 11:20 34891
Жирона з Циганковим перемогла Мальорку: результати 33 туру Ла-Ліги
Сьогодні 08:30 1319
Запрошували у Ліверпуль: Юрій Калітвінцев мав три шикарні пропозиції з Англії – сумний фініш капітана збірної України
Сьогодні 06:49 8641
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 06:43 9335
Наполі зіграв внічию з Удінезе та достроково виграв Серію А
Вчора 23:42 631
Ястремська перемогла росіянку на шляху у чвертьфінал турніру WTA 125 в Іспанії
Вчора 21:37 691 1
Шовковський – найкращий тренер 24 туру УПЛ
Вчора 20:39 569
Шовковський: Динамо не мало права на помилку
Вчора 19:26 625 1
Прямі трансляції

Коноплянка може покинути Краковію влітку

Українець може змінити клуб в літнє трансферне вікно
Сьогодні 12:40 356 0
Коноплянка може покинути Краковію влітку
#Євген Коноплянка, #Краковія

Джерело - Dziennik Polski.

Півзахисник Краковії Євген Коноплянка може залишити польський клуб влітку.

Про це українець розповів порталу Dziennik Polski.

"Не знаю, чи залишуся у Краковії, я не говорив про це з клубом. Тому я нічого не знаю про своє майбутнє. Це не мені вирішувати. Мій контракт чинний до 30 червня. В клубі мені нічого не говорили", - сказав Коноплянка.

  Дивіться: Коноплянка розігнав гольову атаку Краковії і сам її завершив - відео забитого м'яча українця

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Запрошували у Ліверпуль: Юрій Калітвінцев мав три шикарні пропозиції з Англії – сумний фініш капітана збірної України Запрошували у Ліверпуль: Юрій Калітвінцев мав три шикарні пропозиції з Англії – сумний фініш капітана збірної України 8641
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 17344
Ворскла - Динамо: де дивитися матч УПЛ Ворскла - Динамо: де дивитися матч УПЛ 2727 3
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 9335
Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає 10537
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 34891
Рекомендуємо
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 42546
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 4467
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 29551
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 34280
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 32422 3
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 8001