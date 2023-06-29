Захисник Динамо зацікавив італійський клуб

Томаш Кендзьора влітку може покинути Динамо

Захисник Динамо Томаш Кендзьора найближчим часом може покинути київський клуб.

Про це повідомляє AlessioPorcu.it.

Інтерес до польського легіонера київського клубу виявляє Фрозіноне - команда, яка виграла чемпіонат-2022/23 у Серії В та повернулася до елітарного дивізіону італійського футболу.

Єдиною проблемою для здійснення трансферу може стати висока зарплата, яку Кендзьора звик отримувати у Динамо.

Нагадаємо, першу частину сезону-2022/23 Кендзьора провів у Динамо, а в січні на правах оренди перейшов у грецький ПАОК. Контракт польського легіонера з "біло-синіми" розрахований до 30 червня 2024 року.

Також, Динамо шукає варіант для продовження кар'єри Лєднєва.

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