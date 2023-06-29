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Захисник Динамо зацікавив італійський клуб

Томаш Кендзьора влітку може покинути Динамо
Сьогодні 15:10 380 0
Захисник Динамо зацікавив італійський клуб
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Томаш Кендзьора

Джерело - sport.ua.

Захисник Динамо Томаш Кендзьора найближчим часом може покинути київський клуб.

Про це повідомляє AlessioPorcu.it.

Інтерес до польського легіонера київського клубу виявляє Фрозіноне - команда, яка виграла чемпіонат-2022/23 у Серії В та повернулася до елітарного дивізіону італійського футболу.

Єдиною проблемою для здійснення трансферу може стати висока зарплата, яку Кендзьора звик отримувати у Динамо.

Нагадаємо, першу частину сезону-2022/23 Кендзьора провів у Динамо, а в січні на правах оренди перейшов у грецький ПАОК. Контракт польського легіонера з "біло-синіми" розрахований до 30 червня 2024 року.

Також, Динамо шукає варіант для продовження кар'єри Лєднєва.

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