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Динамо шукає варіант для продовження кар'єри Лєднєва

Вінгер Динамо може піти в оренду
Сьогодні 20:01 321 0
Динамо шукає варіант для продовження кар'єри Лєднєва
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу вже визначився з деякими футболістами київського клубу, які, найімовірніше, наступного клубу не гратимуть за команду.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик

Зокрема, шукається варіант для продовження кар’єри Богдана Лєднєва. Це не пов’язано з тим, що кваліфікація футболіста не задовольняє тренера.

Найімовірніше, Лєднєв піде в оренду, щоб мати постійну ігрову практику, оскільки Луческу в наступному сезоні не може йому гарантувати цього.

Нагадаємо, Ярмоленко підписав контракт з Динамо.

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