Динамо шукає варіант для продовження кар'єри Лєднєва

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу вже визначився з деякими футболістами київського клубу, які, найімовірніше, наступного клубу не гратимуть за команду.
Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик
Зокрема, шукається варіант для продовження кар’єри Богдана Лєднєва. Це не пов’язано з тим, що кваліфікація футболіста не задовольняє тренера.
Найімовірніше, Лєднєв піде в оренду, щоб мати постійну ігрову практику, оскільки Луческу в наступному сезоні не може йому гарантувати цього.
Нагадаємо, Ярмоленко підписав контракт з Динамо.
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