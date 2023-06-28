Визначились усі чвертьфіналісти молодіжного Євро-2023

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті Європи U-21 визначились усі чвертьфінальні пари, збірна України за вихід у півфінал зіграє проти Франції.
1/4 фіналу
1 липня
19:00. Грузія - Ізраїль
22:00. Іспанія - Швейцарія
2 липня
19:00. Англія - Португалія
22:00. Франція - Україна
1/2 фіналу
- 5 липня | 19:00 | Чвертьфінал 1 - Чвертьфінал 2
- 5 липня | 22:00 | Чвертьфінал 3 - Чвертьфінал 4
Фінал
- 8 липня | 19:00 | Півфінал 1 - Півфінал 2
Нагадаємо, чемпіонат європи є ліцензійним на Олімпійські ігри-2024, куди потраплять усі півфіналісти, а за певних умов і команди, які програють в 1/4 фіналу.
Варіанти
- Якщо Франція або Англія вийдуть до півфіналу Євро-2023 (U-21), то на Олімпіаду автоматично потраплять три інші півфіналісти.
- Якщо до четвірки найкращих Євро-2023 (U-21) не проб'ються ні Франція, ні Англія, то відбудеться матч за третє місце між невдахами півфіналів.
- Якщо до півфіналу Євро-2023 (U-21) одночасно вийдуть Франція та Англія, то відбудеться додатковий матч плей-оф за олімпійську путівку між найкращими командами з-поміж тих, що програють у чвертьфіналі.
Найкращі команди серед чвертьфіналістів-невдах визначатимуться за критеріями в такому порядку:
- краща позиція в групі фінального турніру;
- більша кількість очок у групі фінального турніру;
- краща різниця забитих і пропущених м’ячів у групі фінального турніру;
- більша кількість голів, забитих у групі фінального турніру;
- краща різниця забитих і пропущених м’ячів у чвертьфінальному матчі (основний час);
- більша кількість голів, забитих у чвертьфінальному матчі (основний час);
- дисциплінарні показники;
- краща позиція в рейтингу УЄФА (перед жеребкуванням фінального турніру).
Потенційний додатковий поєдинок за олімпійську путівку відбудеться 6 або 8 липня 2023 року в Бухаресті.