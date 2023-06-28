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Визначились усі чвертьфіналісти молодіжного Євро-2023

Вчора 23:49 343 0
Визначились усі чвертьфіналісти молодіжного Євро-2023
#U-21 Євро - 2023

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті Європи U-21 визначились усі чвертьфінальні пари, збірна України за вихід у півфінал зіграє проти Франції.

1/4 фіналу

1 липня

19:00. Грузія - Ізраїль

22:00. Іспанія - Швейцарія

2 липня

19:00. Англія - Португалія

22:00. Франція - Україна

1/2 фіналу

  1. 5 липня | 19:00 | Чвертьфінал 1 - Чвертьфінал 2
  2. 5 липня | 22:00 | Чвертьфінал 3 - Чвертьфінал 4

Фінал

  • 8 липня | 19:00 | Півфінал 1 - Півфінал 2

Нагадаємо, чемпіонат європи є ліцензійним на Олімпійські ігри-2024, куди потраплять усі півфіналісти, а за певних умов і команди, які програють в 1/4 фіналу.

Варіанти

  1. Якщо Франція або Англія вийдуть до півфіналу Євро-2023 (U-21), то на Олімпіаду автоматично потраплять три інші півфіналісти.
  2. Якщо до четвірки найкращих Євро-2023 (U-21) не проб'ються ні Франція, ні Англія, то відбудеться матч за третє місце між невдахами півфіналів.
  3. Якщо до півфіналу Євро-2023 (U-21) одночасно вийдуть Франція та Англія, то відбудеться додатковий матч плей-оф за олімпійську путівку між найкращими командами з-поміж тих, що програють у чвертьфіналі.

Найкращі команди серед чвертьфіналістів-невдах визначатимуться за критеріями в такому порядку:

  • краща позиція в групі фінального турніру;
  • більша кількість очок у групі фінального турніру;
  • краща різниця забитих і пропущених м’ячів у групі фінального турніру;
  • більша кількість голів, забитих у групі фінального турніру;
  • краща різниця забитих і пропущених м’ячів у чвертьфінальному матчі (основний час);
  • більша кількість голів, забитих у чвертьфінальному матчі (основний час);
  • дисциплінарні показники;
  • краща позиція в рейтингу УЄФА (перед жеребкуванням фінального турніру).

Потенційний додатковий поєдинок за олімпійську путівку відбудеться 6 або 8 липня 2023 року в Бухаресті.

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