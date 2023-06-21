УЄФА дискваліфікував Моурінью на чотири матчі

Тренер Роми покараний за образу арбітра

Джерело - Чемпіон.

УЄФА дискваліфікував головного тренера Роми Жозе Моурінью на чотири єврокубкові матчі за образи арбітра фіналу Ліги Європи (поразка в серії пенальті від Севільї) Ентоні Тейлора.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Сама Рома була оштрафована на 50 тисяч євро за підпалювання фаєрів під час фіналу. Також клубу наказали зв'язатися з Федерацією футболу Угорщини протягом 30 днів і ліквідувати збитки, яких завдали стадіону в Будапешті фанати клубу: зламані сміттєві баки і два сидіння.