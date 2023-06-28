Фінал розіграшу Ліги конференцій у наступному сезоні відбудеться у Вроцлаві.

Про це розповів голова польського футбольного союзу Цезарій Кулеша.

"Я радий, що наші зусилля та переговори виявилися ефективними та принесли очікувані результати. Я з гордістю та радістю приймаю рішення УЄФА про те, що у 2025 році наша країна прийме чемпіонат Європи серед дівчат до 19 років, а також фінал Ліги конференцій, який відбудеться у Вроцлаві.