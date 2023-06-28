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Фінал Ліги конференцій 2023/24 відбудеться у Вроцлаві

Сьогодні 20:20 212 0
Фінал Ліги конференцій 2023/24 відбудеться у Вроцлаві
#УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Фінал розіграшу Ліги конференцій у наступному сезоні відбудеться у Вроцлаві.

Про це розповів голова польського футбольного союзу Цезарій Кулеша.

"Я радий, що наші зусилля та переговори виявилися ефективними та принесли очікувані результати. Я з гордістю та радістю приймаю рішення УЄФА про те, що у 2025 році наша країна прийме чемпіонат Європи серед дівчат до 19 років, а також фінал Ліги конференцій, який відбудеться у Вроцлаві.

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Вважаю, що ці заходи позитивно вплинуть як на розвиток жіночого футболу, так і на престиж клубного футболу", - заявив Кулеша.

Матч відбудеться 29 травня 2024 року.

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