Джерело - Чемпіон.
Фінал розіграшу Ліги конференцій у наступному сезоні відбудеться у Вроцлаві.
Про це розповів голова польського футбольного союзу Цезарій Кулеша.
"Я радий, що наші зусилля та переговори виявилися ефективними та принесли очікувані результати. Я з гордістю та радістю приймаю рішення УЄФА про те, що у 2025 році наша країна прийме чемпіонат Європи серед дівчат до 19 років, а також фінал Ліги конференцій, який відбудеться у Вроцлаві.
Актуально: Осасуну не допустили у єврокубки
Вважаю, що ці заходи позитивно вплинуть як на розвиток жіночого футболу, так і на престиж клубного футболу", - заявив Кулеша.
Cieszę się, że nasze starania i rozmowy okazały się skuteczne i przyniosły oczekiwane rezultaty. Z dumą i radością przyjmuję decyzję UEFA o tym, że w 2025 nasz kraj będzie gospodarzem Mistrzostw Europy U-19 dziewcząt, a także finału Ligi Konferencji Europy, który odbędzie się we… https://t.co/BCSZIEuldw— Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) June 28, 2023
Матч відбудеться 29 травня 2024 року.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!