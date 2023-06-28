В'юнник: Для Ротаня я можу зіграти на будь-якій позиції

Джерело - Суспільне Спорт.

Форвард молодіжної збірної України Богдан В'юнник готовий грати на будь-якій позиції.

Про це він розповів після нічиї з Іспанією (2:2).

"Не можу передати словами емоції від забитого голу. Зараз у мене дуже важкий період у кар’єрі, дуже важко, адже моя статистика не дуже гарна, як для нападника. Ментально це так само дуже складно. Кожен день я тренуюсь, і вчора бог нагородив мене. Моя рідна позиція - це лівий чи правий вінгер. Але, як-то кажуть, футболіст корисний для команди на будь-якій позиції.

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Тому для Руслана Петровича я можу зіграти на будь-якій позиції. Цього разу він використав мене як центрфорварда. Сподіваюсь, що я справдив усі його надії, які він на мене покладав. Це той матч, коли тобі дуже прикро. Коли на останніх хвилинах втрачаєш перемогу, граючи з Іспанією. Коли ми пропустили… Не може бути такого.Я вважаю, що команда віддала всі сили, усі хлопці билися до останнього моменту, до останнього все складалось 50 на 50.

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Це дійсно прикро не вигравати такий матч. Ми повинні сьогодні-завтра передивитись гру, зробити висновки. Трішки відпочити емоційно та фізично та вже готуватись на наступну гру. Усе ж таки ми вийшли з групи – це те, про що ми мріяли, і наступний матч буде для нас вирішальним", - сказав В’юнник.

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