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Леоненко назвав основне завдання Ярмоленка у Динамо

Віктор Леоненко прокоментував повернення Андрія Ярмоленка у Динамо
Сьогодні 15:55 506 0
Леоненко назвав основне завдання Ярмоленка у Динамо
#Динамо Київ, #Віктор Леоненко, #Чемпіонат України, УПЛ, #Андрій Ярмоленко

Джерело - fanday.net.

Півзахисник Андрій Ярмоленко потрібний у Динамо, щоб передати свій досвід молодим гравцям.

Про це розповів ексфорвард Динамо та збірної України Віктор Леоненко.

"Основне завдання появи Ярмоленка у Динамо – передати молодим свій досвід. Ось це його завдання, а не те, що він тягне команду. Можливо, пару ігор зробить. Ми ще побачимо, хто ким посилиться.

– Навіщо Ярмоленку повертатися до "Динамо", яке не гарантувало собі єврокубки восени?

– Це треба вітати лише в тому випадку, якщо він допомагатиме "Динамо", а не буде присутнім. Тут уже прощати ніхто нічого не буде. Усі відразу почнуть писати: йди, закінчуй.

Я дотримуюсь позиції, що йому треба зі збірною закінчувати. На це теж мізки потрібні. Щоб хтось був молодий на його місці. Зосередитися на клубі, як багато хто робить. Головне, щоб здоров'я вистачило", - відзначив Леоненко.

Раніше Ярмоленко повернувся до Динамо.

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