Верес запланував два тренувальні збори

У рамках підготовки до старту у новому сезоні чемпіонату Української Прем‘єр-ліги футболісти Вереса проведуть два тренувальних збори.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Перший збір стартує 29 червня. Під час якого запланований один спаринг - 8-го липня проти харківського Металіста 1925.

В рамках другого тренувального збору заплановані три спаринги. 14-го липня Верес зіграє з першоліговою тернопільською Нивою. Цей поєдинок пройде у Рівному.

17-го липня рівняни у Львові зустрінуться з першоліговими Карпатами. А 19-го липня - з криворізьким Кривбасом.

Нагадаємо, Верес покинуло чотири гравці.