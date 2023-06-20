Верес покинуло чотири гравці

Команду залишили Квасний, Маткобожик, Лебеденко та Тишинінов

Вереса оголосив про те, що команду залишають чотири гравці: захисники Микола Квасний та Олександр Маткобожик, а також хавбеки Олександр Лебеденко та Владислав Тишинінов.

Про це повідомляє пресслжба рівненського клубу.

Найбільше минулого сезону зіграв Лебеденко – 30 матчів. Забив 1 гол та зробив 1 результативну передачу. У Квасного та Маткобожика по 5 матчів, а Тишинінов провів 1 гру.

Нагадаємо, Лавриненко - новий головний тренер Вереса.

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