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Верес покинуло чотири гравці

Команду залишили Квасний, Маткобожик, Лебеденко та Тишинінов
Сьогодні 16:27 62 0
Верес покинуло чотири гравці
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - nkveres.com.

Вереса оголосив про те, що команду залишають чотири гравці: захисники Микола Квасний та Олександр Маткобожик, а також хавбеки Олександр Лебеденко та Владислав Тишинінов.

Про це повідомляє пресслжба рівненського клубу.

Найбільше минулого сезону зіграв Лебеденко – 30 матчів. Забив 1 гол та зробив 1 результативну передачу. У Квасного та Маткобожика по 5 матчів, а Тишинінов провів 1 гру.

Нагадаємо, Лавриненко - новий головний тренер Вереса.

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