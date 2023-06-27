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Манчестер Сіті запропонував 80 млн фунтів за Райса

Манчестер Сіті готується перехопити трансферну ціль Арсенала
Сьогодні 15:30 381 0
Манчестер Сіті запропонував 80 млн фунтів за Райса
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Манчестер Сіті, #Райс, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті зробив пропозицію Вест Гему щодо трансферу півзахисника Деклана Райса.

Про це повідомляє Девід Орнштейн.

"Містяни" мають намір перехопити в Арсеналу Деклана Райса, вже зробивши першу пропозицію Вест Гему. Сума пропозиції склала 80 млн фунтів + 10 млн фунтів бонусами.

Журналіст не зазначає, чи узгодили сторони деталі потенційного контракту гравця такі, як тривалість угоди і фінансові питання.

Райс минулого сезону провів 50 матчів, забив 5 голів і зробив 4 асисти.

Раніше Арсенал зробив рекордну пропозицію щодо Райса.

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