Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті зробив пропозицію Вест Гему щодо трансферу півзахисника Деклана Райса.
Про це повідомляє Девід Орнштейн.
"Містяни" мають намір перехопити в Арсеналу Деклана Райса, вже зробивши першу пропозицію Вест Гему. Сума пропозиції склала 80 млн фунтів + 10 млн фунтів бонусами.
Журналіст не зазначає, чи узгодили сторони деталі потенційного контракту гравця такі, як тривалість угоди і фінансові питання.
Райс минулого сезону провів 50 матчів, забив 5 голів і зробив 4 асисти.
Раніше Арсенал зробив рекордну пропозицію щодо Райса.