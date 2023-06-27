Манчестер Сіті готується перехопити трансферну ціль Арсенала

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті зробив пропозицію Вест Гему щодо трансферу півзахисника Деклана Райса.

Про це повідомляє Девід Орнштейн.

"Містяни" мають намір перехопити в Арсеналу Деклана Райса, вже зробивши першу пропозицію Вест Гему. Сума пропозиції склала 80 млн фунтів + 10 млн фунтів бонусами.

Журналіст не зазначає, чи узгодили сторони деталі потенційного контракту гравця такі, як тривалість угоди і фінансові питання.

Райс минулого сезону провів 50 матчів, забив 5 голів і зробив 4 асисти.

Раніше Арсенал зробив рекордну пропозицію щодо Райса.