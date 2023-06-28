Федорчук: Ярмоленко не буде паличкою-виручалочкою для Динамо

Повернення Андрія Ярмоленка у Динамо стратегічно нічого не дасть київському клубу.

Про це розповів футбольний експерт та тренер Олег Федорчук.

"Для стратегічного розвитку клубу це не дуже правильне рішення. Але Динамо зараз у кризовому стані, такий футболіст може на короткому проміжку посилити склад команди. Але хочу застерегти вболівальників, що Ярмоленко не буде паличкою-виручалочкою.

За характером Андрій – це лідер і, мабуть, перші ігри на емоціях може витягнути самотужки. У футбольному плані важко буде згодом. Думаю, що насамперед допоможе команді психологічно.

У Динамо зараз проблеми у всіх ланках. Ярмоленко може додати в атаці, але у захисті є також проблеми. Він не зможе закрити собою усі дірки", – сказав Федорчук.