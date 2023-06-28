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Мілан підписав голкіпера Аталанти

Голкіпер обрав 57-й номер
Сьогодні 12:53 211 0
Мілан підписав голкіпера Аталанти
#Аталанта, #Мілан, #Футбольні трансфери

Джерело - acmilan.com.

Мілан оголосив про перехід голкіпера Марко Спортьєлло.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт розрахований до 30 червня 2027 року. Гравець переходить як вільний агент з 1 червня. До цього він виступав за Аталанту.

31-річний футболіст у минулому сезоні провів 15 матчів за Аталанту, пропустив 21 гол і два рази відіграв "на нуль".

За нову команду воротар буде виступати під 57-м номером.

Раніше повідомлялося, що Ікарді може продовжити кар'єру в Мілані.

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