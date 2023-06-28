Матч відбудеться 6 серпня

Шахтар зіграє благодійний матч з Тоттенгемом на підтримку України.

Про це повідомляє Футбол 24.

Гра на підтримку України пройде у Лондоні на стадіоні Тоттенгема. Матч запланований на 6 серпня.

Задля проведення матчу Шахтар вже звернувся в УПЛ з офіційним листом, в якому попросив змістити дату проведення матчу 2-го туру чемпіонату України на середу, 2 серпня.

Шахтар планує скерувати зароблені від проведення матчу кошти на допомогу ЗСУ, а також на гуманітарну підтримку українців, які постраждали від війни з Росією.

Нагадаємо, 5 серпня у Лондоні відбудеться ще один благодійний поєдинок на користь України, в якому зійдуться команди зірок під керівництвом Андрія Шевченка та Олександра Зінченка.