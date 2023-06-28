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Нещерет пояснив скандальний епізод з незарахованим голом

Голкіпер випустив м'яч із рук, іспанець забив гол, але суддя його не зарахував
Сьогодні 10:38 314 0
Нещерет пояснив скандальний епізод з незарахованим голом
#Руслан Нещерет

Джерело - suspilne.media.

Арбітр матчу 3-го туру Євро-2023 U-21 між збірними України U-21 та Іспанією U-21 (2:2) прийняв вірне рішення, коли скасував гол у ворота українців.

Про це розповів голкіпер української команди Руслан Нещерет.

У першому таймі Руслан зробив кілька сейвів після помилок партнерів по захисту, але також ледь не став автором гольової помилки. В одному з епізодів Нещерет вводив м'яч у гру з рук, але не зміг нормально його вкинути – м'яч опинився у іспанця, який пробив у ворота. Однак суддя скасував цей гол.

"Іспанець ударив мене по руці, і я за інерцією навіть не зміг викинути той м’яч. Тож це був фол. Після цього він підійшов до мене і сказав, що дійсно зачепив. У тому моменті він же не міг сказати: "Ні, я не чіпляв його". Трохи хитрий", - відзначив Нещерет.

Іспанія U-21 - Україна U-21 2:2: огляд матчу

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