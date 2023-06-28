Ротань: Вихід у чвертьфінал присвячуємо нашим воїнам

Молодіжна збірна України заслужила вихід у чвертьфінал чемпіонату Європи.

Про це розповів головний тренер української команди Руслан Ротань.

"Вітаю команду з виходом у чвертьфінал! Ми це заслужили. Матчем з Іспанією ми підтвердили, що перебуваємо на правильному шляху. Зараз у роздягальні стоїть тиша, але я сказав хлопцям: якби два роки тому, коли ми збирали команду, нам хтось сказав, що ми гратимемо як мінімум на рівних з Іспанією, мабуть, ніхто б не повірив.

Тому я вітаю підопічних із цим результатом, із гарною грою, що надважливо для мене. Ми довго до цього йшли. Хороший матч — як на майбутнє, так і взагалі. Вітаю суперників із першим місцем у групі, у них дуже гарна команда. Вихід у чвертьфінал ми присвячуємо нашим воїнам, які на фронті. Ми також билися за всю Україну й показали цей результат для всієї країни, для наших воїнів", - відзначи Ротань.