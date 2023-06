Баварія домовилася про трансфер із Кейном

Тоттенгем відхилив першу пропозицію Баварії в розмірі 70 мільйонів євро плюс бонуси за Гаррі Кейна.

Про це повідомляють інсайдери Фабріціо Романо і Девід Орнштейн.

Очікується, що шпори вимагатимуть за свого гравця щонайменше 115 мільйонів.

При цьому німецький журналіст Крістіан Фальк повідомляє про те, що Баварія вже досягла усної домовленості з самим Кейном з приводу трансферу. Переговори велися через брата і батька футболіста.

Також інтерес до форварда збірної Англії проявляє Манчестер Юнайтед, але Тоттенгем не хоче посилювати прямих конкурентів і тому може продати Кейна тільки за кордон.

FC Bayern have submitted an official bid for Harry Kane. Fixed fee close to €70m plus add-ons, not enough to convince Tottenham. It was rejected 🚨⚪️🔴 #FCBayern



Official proposal was sent today, as first called by @David_Ornstein.



Spurs won’t accept that kind of fee for Kane. pic.twitter.com/QN2yZ9SKVB