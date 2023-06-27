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Баварія домовилася про трансфер із Кейном

Сьогодні 22:40 242 0
Баварія домовилася про трансфер із Кейном
Фото Getty Images
#Баварія, #Гаррі Кейн

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем відхилив першу пропозицію Баварії в розмірі 70 мільйонів євро плюс бонуси за Гаррі Кейна.

Про це повідомляють інсайдери Фабріціо Романо і Девід Орнштейн.

Очікується, що шпори вимагатимуть за свого гравця щонайменше 115 мільйонів.

При цьому німецький журналіст Крістіан Фальк повідомляє про те, що Баварія вже досягла усної домовленості з самим Кейном з приводу трансферу. Переговори велися через брата і батька футболіста.

Також інтерес до форварда збірної Англії проявляє Манчестер Юнайтед, але Тоттенгем не хоче посилювати прямих конкурентів і тому може продати Кейна тільки за кордон.

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