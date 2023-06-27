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Ярмоленко: Впевнений, що ми повернемо чемпіонство до Києва

Вінгер збірної України - про повернення у Динамо
Сьогодні 17:39 285 0
Ярмоленко: Впевнений, що ми повернемо чемпіонство до Києва
#Динамо Київ, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко задоволений своїм поверненням до київського Динамо.

Про це заявив сам футболіст.

"Дякую за довіру, мені дуже приємно. Хочу подякувати вам (Ігорю Суркісу, - прим.), без вас цей перехід би не відбувся. Також хочу подякувати всім фанатам Динамо Київ. За ті шість років, поки мене не було, я завжди отримував від них підтримку, яка дуже потрібна футболісту. І завдяки цій підтримці я завжди відчував, що Динамо - це моя рідна команда.

Також хочу подякувати нашим військовим. Тому що без них взагалі б не було українського футболу.

Я розумію, яка відповідальність лягає на мої плечі. Тому що для такого клубу як Динамо другого місця не існує. Упевнений, ми переможемо і повернемо чемпіонство до Києва", - зазначив Ярмоленко.

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