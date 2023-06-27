Лунін визначився зі своїм майбутнім у Реалі

Український голкіпер Андрій Лунін залишиться у мадридському Реалі.

Про це повідомляє AS.

24-річний футболіст все ж не покине команду у міжсезоння, а допрацює до кінця контракт, який спливає наступного літа.

Зазначається, що саме українець змінив думку.

Тепер Реал розробляє план на наступний сезон вже з Луніним у складі, він залишиться другим номером після Тібо Куртуа.

У сезоні 2022/23 років Андрій провів 12 матчів.

Нагадаємо Реал підпише нового воротаря незалежно від рішення Луніна.