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Лунін визначився зі своїм майбутнім у Реалі

Сьогодні 19:40 786 0
Лунін визначився зі своїм майбутнім у Реалі
#Андрій Лунін

Джерело - Tribuna.com.

Український голкіпер Андрій Лунін залишиться у мадридському Реалі.

Про це повідомляє AS.

24-річний футболіст все ж не покине команду у міжсезоння, а допрацює до кінця контракт, який спливає наступного літа.

Зазначається, що саме українець змінив думку.

Тепер Реал розробляє план на наступний сезон вже з Луніним у складі, він залишиться другим номером після Тібо Куртуа.

У сезоні 2022/23 років Андрій провів 12 матчів.

Нагадаємо Реал підпише нового воротаря незалежно від рішення Луніна.

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