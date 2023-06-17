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Реал підпише нового воротаря незалежно від рішення Луніна

Андрій Лунін хоче допрацювати свій контракт у Реалі
Сьогодні 12:10 186 0
Реал підпише нового воротаря незалежно від рішення Луніна
Фото - gettyimages
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Ла-Ліга

Джерело - tribuna.com.

Воротар Реала Андрій Лунін хоче залишитися в клубі.

Про це повідомляє Marca.

24-річний українець може стати третім воротарем у команді, оскільки "вершкові" хочуть підписати нового воротаря незалежно від того, піде Лунін чи ні.

Головний тренер Карло Анчелотті не розраховує на гравця. Про це знають і у клубі, і сам гравець і його батько. При цьому голкіпер все одно не хоче йти.

Контракт Луніна чинний до літа 2024-го, і українець хоче відпрацювати його до кінця.

Раніше повідомлялося, що Селтік зацікавлений у підписанні Луніна.

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