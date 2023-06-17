Реал підпише нового воротаря незалежно від рішення Луніна

Джерело - tribuna.com.
Воротар Реала Андрій Лунін хоче залишитися в клубі.
Про це повідомляє Marca.
24-річний українець може стати третім воротарем у команді, оскільки "вершкові" хочуть підписати нового воротаря незалежно від того, піде Лунін чи ні.
Головний тренер Карло Анчелотті не розраховує на гравця. Про це знають і у клубі, і сам гравець і його батько. При цьому голкіпер все одно не хоче йти.
Контракт Луніна чинний до літа 2024-го, і українець хоче відпрацювати його до кінця.
Раніше повідомлялося, що Селтік зацікавлений у підписанні Луніна.
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