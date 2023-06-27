Реал узгодив з ПСЖ трансфер Мбаппе

Кіліан Мбаппе влітку покине ПСЖ

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе перейде у Реал.

Про це повідомляє видання Foot Mercato.

Обидва клуби домовилися про трансфер. Парижани не хочуть втрачати гравця безплатно наступного року, тому мають намір продовжити контракт із ним або продати цього літа.

Між Мбаппе та Реалом вже є готова домовленість про перехід після закінчення контракту у 2024 році. Однак не виключено, що Кіліан приєднається до мадридців вже цього літа.

Сам Кіліан також готовий провести ще один сезон у Франції. Якщо залишиться – отримає бонус за лояльність у розмірі 90 мільйонів євро.

У минулому розіграші Ліги 1 24-річний форвард забив 29 голів та віддав 5 асистів у 34 матчах.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ хоче влітку продати Мбаппе.