ПСЖ хоче влітку продати Мбаппе

ПСЖ хоче продати форварда

Катарські власники ПСЖ налаштовані продати нападника Кіліана Мбаппе влітку та хочуть вторгувати 180-200 мільйонів євро.

Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.

При цьому у самого француза вже є домовленість з Реалом на 2024 рік, коли у нього закінчиться контракт з парижанами. Мадридці не контактували щодо трансферу за гроші.

Мбаппе готовий провести наступний сезон у складі ПСЖ. У вересні він отримає ще 90 мільйонів євро бонусу за лояльність, якщо залишиться в команді, це прописано в його угоді.

Раніше повідомлялося, що Реал почне роботу над трансфером Мбаппе у наступному році.