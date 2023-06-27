ПСЖ хоче влітку продати Мбаппе

Джерело - tribuna.com.
Катарські власники ПСЖ налаштовані продати нападника Кіліана Мбаппе влітку та хочуть вторгувати 180-200 мільйонів євро.
Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.
При цьому у самого француза вже є домовленість з Реалом на 2024 рік, коли у нього закінчиться контракт з парижанами. Мадридці не контактували щодо трансферу за гроші.
Мбаппе готовий провести наступний сезон у складі ПСЖ. У вересні він отримає ще 90 мільйонів євро бонусу за лояльність, якщо залишиться в команді, це прописано в його угоді.
Раніше повідомлялося, що Реал почне роботу над трансфером Мбаппе у наступному році.