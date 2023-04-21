Форварда Динамо Владислава Супряги зупинився у розвитку.

Про це розповів колишній гравець збірної України Артем Федецький

"Я не знаю, що відбувається із Супрягою, напевно, він знизив до себе вимоги. Влад зупинився в розвитку. Все було у його руках – оренда у Сампдорії, класний чемпіонат, але не пішло. Повернувся у Динамо і знову пропав.

Бєсєдін завжди брав своєю спортивною нахабністю та самовіддачею, хоча він не найбільш технічний гравець, а у Супряги цього немає. Якщо щось не виходить, то він пропадає. Думаю, Супряга проти Шахтаря точно грати не буде. На вістрі атаки вийде Ванат", - відзначив Федецький.