Реал почне роботу над трансфером Мбаппе у наступному році

У наступному році Мбаппе може перейти у Реал

Реал не купуватиме Кіліана Мбаппе в це трансферне вікно.

Про це повідомляє Marca.

Мадридський клуб вважає, що все, що відбувається з французьким форвардом, їх не стосується. Анчеллотті хоч і потребує нападника, проте не має наміру тиснути на клуб.

Реал, своєю чергою, зовсім не вважає придбання нападника обов'язковим. Однак складно не звертати увагу на суспільний тиск. У клубі незадоволені тим, що ситуація немов говорить, що Реал зобов'язаний підписати Мбаппе.

Проте "вершкові" твердо вирішили почати роботу над трансфером француза лише в січні 2024 року. Тобто, щойно Кіліан отримає право вести переговори з іншими клубами.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий заплатити за Мбаппе максимум 200+20 мільйонів євро.