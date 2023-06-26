Став відомий найкращий тренер сезону в УПЛ

Найкращим тренером минулого сезону в УПЛ визнаний Патрік ван Леувен, який очолює Зорю.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Переможець визначений на основі анкетування клубів УПЛ. Ван Леувена. Його назвали у 13 анкетах з 15 можливих (Зоря за нього голосувати не могла), у половині з них — під №1.

Ван Леувен набрав 32 бали. Друге місце зайняв Ігор Йовичевич, який у минулому сезоні тренував Шахтар (23 бали). Далі йдуть Роман Григорчук ("Чорноморець, 13 балів), Віктор Скрипник (Ворскла, 10) та Олександр Кучер (Дніпро-1, 5).

Загалом називалися прізвища 10-ти спеціалістів. Не потрапили до топ-5 Юрій Вернидуб (Кривбас), Володимир Шаран (Минай), Юрій Гура (Олександрія), Юрій Вірт (Верес) та Ярослав Вишняк (Колос).

Раніше повідомлялося, що ван Леувен є фаворитом на перехід до Шахтаря.

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