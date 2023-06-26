Манчестер Юнайтед цікавиться півзахисником Ювентуса

Адріан Рабйо влітку може змінити клуб

Манчестер Юнайтед має намір спробувати підписати Адріана Рабйо.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Вночі представники клубу зустрічалися з представниками французького хавбека, МЮ готовий зробити наступний крок і узгодити умови особистого контракту.

Однак Ювентус не хоче втрачати гравця, і також запропонував Адріану новий контракт. При цьому Аллегрі та деякі гравці постійно спілкуються з Рабйо, сподіваючись переконати француза залишитися.

"Бьянконері" визначили перепідписання Рабйо, як одну з ключових цілей на літо. Клуб упевнений, що їм це вдасться, однак сам Адріан чекає на пропозицію від МЮ, яка його влаштує.

У минулому сезоні центральний півзахисник забив 11 голів і віддав 5 результативних передач у 48 матчах за Ювентус у всіх турнірах.

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