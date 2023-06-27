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Олександрія продовжила контракт з голкіпером

Микита Шевченко отримав новий контракт
Сьогодні 15:14 222 0
Олександрія продовжила контракт з голкіпером
#Олександрія, #Микита Шевченко

Джерело - fco.com.ua.

Олександрія оголосила про новий контракт воротаря Микити Шевченка, який наприкінці червня міг стати вільним агентом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до середини 2026 року.

Шевченко перебрався до команди у січні нинішнього року. Шевченко відновився після важкої травми та у другій частині сезону провів 16 матчів (пропустив 17 голів).

Нагадаємо, Олександрія та Рух цікавляться вінгером Ахмедзаде.

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