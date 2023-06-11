Олександрія та Рух цікавляться вінгером Ахмедзаде

Вінгер Карабаха може змінити клуб

Вінгер Карабаха Рустам Ахмедзаде, який виступає в оренді за Зірю, може повернутися в чемпіонат України.

Про це повідомляє Azerisport.

22-річний азербайджанець зацікавив Олександрію та Рух.

Також не виключається оренда в іншу європейську команду або повернення в Карабах, з яким гравець відправиться на збори.

Нагадаємо, КДК УАФ оштрафував Рух, Полісся, Верес, Минай та Чорноморець.

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