Олександрія та Рух цікавляться вінгером Ахмедзаде

Джерело - Azerisport.com.
Вінгер Карабаха Рустам Ахмедзаде, який виступає в оренді за Зірю, може повернутися в чемпіонат України.
Про це повідомляє Azerisport.
22-річний азербайджанець зацікавив Олександрію та Рух.
Також не виключається оренда в іншу європейську команду або повернення в Карабах, з яким гравець відправиться на збори.
Нагадаємо, КДК УАФ оштрафував Рух, Полісся, Верес, Минай та Чорноморець.
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