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Мілан близький до підписання хавбека Челсі Лофтус-Чіка

Сума трансферу 27-річного англійця складе 16+4 млн
Вчора 23:59 219 0
Мілан близький до підписання хавбека Челсі Лофтус-Чіка
Фото: Getty Images
#Мілан, #Челсі, #Рубен Лофтус-Чік

Джерело - Чемпіон.

Мілан близький до трансферу півзахисника Челсі Рубена Лофтус-Чіка.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сума трансферу 27-річного англійця складе 16 мільйонів євро + 4 мільйони євро у вигляді бонусів.

Особисті умови угоди з футболістом вже узгоджені. Клуби обговорюють останні деталі переходу.

Нагадаємо, Ікарді може продовжити кар'єру в Мілані.

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