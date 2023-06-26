Мілан близький до підписання хавбека Челсі Лофтус-Чіка

Джерело - Чемпіон.
Мілан близький до трансферу півзахисника Челсі Рубена Лофтус-Чіка.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Сума трансферу 27-річного англійця складе 16 мільйонів євро + 4 мільйони євро у вигляді бонусів.
Особисті умови угоди з футболістом вже узгоджені. Клуби обговорюють останні деталі переходу.
Understand AC Milan and Chelsea are closing in on Ruben Loftus Cheek deal for €16m fee plus €4m add-ons, this is the final package 🔴⚫️ #ACMilan #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023
Personal terms agreed, RLC understood to be really excited about joining Milan.
Final details discussed then… here we go. pic.twitter.com/foaM3CO1L9
Нагадаємо, Ікарді може продовжити кар'єру в Мілані.
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