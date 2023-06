Мілан близький до підписання хавбека Челсі Лофтус-Чіка

Мілан близький до трансферу півзахисника Челсі Рубена Лофтус-Чіка.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сума трансферу 27-річного англійця складе 16 мільйонів євро + 4 мільйони євро у вигляді бонусів.

Особисті умови угоди з футболістом вже узгоджені. Клуби обговорюють останні деталі переходу.

Understand AC Milan and Chelsea are closing in on Ruben Loftus Cheek deal for €16m fee plus €4m add-ons, this is the final package 🔴⚫️ #ACMilan #CFC



Personal terms agreed, RLC understood to be really excited about joining Milan.



Final details discussed then… here we go. pic.twitter.com/foaM3CO1L9