Ювентус хоче викупити нападника ПСЖ

Мауро Ікарді може повернутися у Серію А

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Мауро Ікарді, який минулий сезон провів у оренді у Галатасараї, потрапив у сферу інтересів Ювентуса.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Туринський клуб планує зробити парижанам пропозицію в розмірі 9 мільйонів євро.

На аргентинця також претендують клуби з Саудівської Аравії, США, Франції, Італії та Туреччини.

У минулому сезоні Ікарді зіграв у складі стамбульської команди 28 матчів, у яких відзначився 25 голами та 8 асистами.

Раніше повідомлялося, Рома готує трансфер Ікарді.

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