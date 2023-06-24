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Ювентус хоче викупити нападника ПСЖ

Мауро Ікарді може повернутися у Серію А
Вчора 23:52 284 0
Ювентус хоче викупити нападника ПСЖ
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Ювентус, #Мауро Ікарді

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Мауро Ікарді, який минулий сезон провів у оренді у Галатасараї, потрапив у сферу інтересів Ювентуса.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Туринський клуб планує зробити парижанам пропозицію в розмірі 9 мільйонів євро.

На аргентинця також претендують клуби з Саудівської Аравії, США, Франції, Італії та Туреччини.

У минулому сезоні Ікарді зіграв у складі стамбульської команди 28 матчів, у яких відзначився 25 голами та 8 асистами.

Раніше повідомлялося, Рома готує трансфер Ікарді.

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