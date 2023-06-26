Бєсєдін зможе розпочати тренування вже цього місяця

Травма форварда Динамо Артема Бєсєдіна виявилися не настільки серйозною, як повідомлялося.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У 27-річного українця не пошкодження хрестоподібних зв’язок, а надрив бічної зв’язки коліна.

Футболіст пропустить не майже пів року, а, за прогнозами медиків, зможе розпочати тренування вже цього місяця.

Нападник проходить реабілітацію в Києві.

Контракт Артема з Динамо діє ще півтора року, проте вже зараз ним цікавляться інші клуби, зокрема з України.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!