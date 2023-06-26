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Кендзьора може покинути Динамо в літнє трансферне вікно

Динамо хоче позбутися поляка та вже шукає йому новий клуб
Сьогодні 20:10 309 0
Кендзьора може покинути Динамо в літнє трансферне вікно
#Динамо Київ, #Томаш Кендзьора

Джерело - Футбол 24.

Захисник Динамо Томаш Кендзьора найближчим часом може покинути київський клуб.

Про це повідомляє Футбол 24.

Динамо хоче позбутися поляка та вже шукає йому новий клуб. Причиною цього є заробітна плата захисника, яка складає 850 тисяч євро на рік та термін дії його контракту, який спливає влітку наступного року. Трансфермаркт оцінює захисника у 3 мільйони євро.

Агенти гравця запропонували його новачку Серії А Фрозіноне, а Динамо намагається працевлаштувати Кендзьору в Туреччині або на Кіпрі.

Нагадаємо, Динамо шукає варіант для продовження кар'єри Лєднєва.

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