Гюндоган: З дитинства мріяв одягнути футболку Барселони

Новачок Барселони Ілкай Гюндоган мріяв грати за каталонців.

Про це він розповів після переходу в іспанський клуб.

"Після треблу і неймовірного параду під манчестерським дощем, я подумав: "Чи може бути щось краще, ніж це? Чи можу я стати ще більш досконалим?" І сам собі відповів: "Ні". Якщо і залишати Сіті, то є лише один клуб, в який був би сенс переходити – це Барселона. З дитинства я мріяв одного дня одягнути цю футболку.