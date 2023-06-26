Гюндоган: З дитинства мріяв одягнути футболку Барселони

Джерело - Manchester Evening News.
Новачок Барселони Ілкай Гюндоган мріяв грати за каталонців.
Про це він розповів після переходу в іспанський клуб.
"Після треблу і неймовірного параду під манчестерським дощем, я подумав: "Чи може бути щось краще, ніж це? Чи можу я стати ще більш досконалим?" І сам собі відповів: "Ні". Якщо і залишати Сіті, то є лише один клуб, в який був би сенс переходити – це Барселона. З дитинства я мріяв одного дня одягнути цю футболку.
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Я впевнений, що у мене залишилося ще кілька років на найвищому рівні, і я просто хочу допомогти повернути Барселону туди, де вона має бути. Я знову гратиму разом зі своїм старим другом Левандовським", - сказав Гюндоган.
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