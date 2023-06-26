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Гюндоган попрощався із Манчестер Сіті

Гюндоган подякував Манчестер Сіті
Сьогодні 13:41 289 0
Гюндоган попрощався із Манчестер Сіті
#Барселона, #Манчестер Сіті, #Ілкай Гюндоган

Джерело - Чемпіон.

Новоспечений хавбек Барселони Ілкай Гюндоган подякував Манчестеру Сіті за проведений час у клубі.

Про це розповів сам футболіст.

"Бути частиною Манчестер Сіті протягом семи років - це справжні честь і задоволення для мене. Манчестер був моїм будинком, і в Сіті я відчував себе частиною особливої ​​сім'ї.

Мені пощастило пережити так багато незабутніх моментів, а капітанство цього особливого сезону – найбільший досвід у моїй кар'єрі.

Насамперед я хотів би подякувати Пепу. Можливість так довго грати під його керівництвом та вчитися в нього – це те, чого я ніколи не забуду. Також я хотів би подякувати всім партнерам по команді – і нинішнім, і попереднім. Вони відіграли особливу роль у тому, щоб зробити мій час тут таким неймовірним.

І, звичайно, я хочу подякувати неймовірним фанатам Ман Сіті. Вони підтримували мене з моменту переходу, і я багатьом завдячую їм за цю підтримку.

Цей клуб допоміг мені здійснити всі мрії, і я завжди буду вдячний за цю нагоду.

Я збережу Сіті у серці. Якось синій – назавжди синій", – розповів Гюндоган.

Нагадаємо, угода німця з каталонцями буде розрахована до червня 2025 року, до неї включено опцію продовження на сезон. Відступні становили 400 млн євро.

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