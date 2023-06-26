Гюндоган попрощався із Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.
Новоспечений хавбек Барселони Ілкай Гюндоган подякував Манчестеру Сіті за проведений час у клубі.
Про це розповів сам футболіст.
"Бути частиною Манчестер Сіті протягом семи років - це справжні честь і задоволення для мене. Манчестер був моїм будинком, і в Сіті я відчував себе частиною особливої сім'ї.
Мені пощастило пережити так багато незабутніх моментів, а капітанство цього особливого сезону – найбільший досвід у моїй кар'єрі.
Насамперед я хотів би подякувати Пепу. Можливість так довго грати під його керівництвом та вчитися в нього – це те, чого я ніколи не забуду. Також я хотів би подякувати всім партнерам по команді – і нинішнім, і попереднім. Вони відіграли особливу роль у тому, щоб зробити мій час тут таким неймовірним.
І, звичайно, я хочу подякувати неймовірним фанатам Ман Сіті. Вони підтримували мене з моменту переходу, і я багатьом завдячую їм за цю підтримку.
Цей клуб допоміг мені здійснити всі мрії, і я завжди буду вдячний за цю нагоду.
Я збережу Сіті у серці. Якось синій – назавжди синій", – розповів Гюндоган.
Нагадаємо, угода німця з каталонцями буде розрахована до червня 2025 року, до неї включено опцію продовження на сезон. Відступні становили 400 млн євро.