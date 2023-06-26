Гюндоган попрощався із Манчестер Сіті

Новоспечений хавбек Барселони Ілкай Гюндоган подякував Манчестеру Сіті за проведений час у клубі.

Про це розповів сам футболіст.

"Бути частиною Манчестер Сіті протягом семи років - це справжні честь і задоволення для мене. Манчестер був моїм будинком, і в Сіті я відчував себе частиною особливої ​​сім'ї.

Мені пощастило пережити так багато незабутніх моментів, а капітанство цього особливого сезону – найбільший досвід у моїй кар'єрі.

Насамперед я хотів би подякувати Пепу. Можливість так довго грати під його керівництвом та вчитися в нього – це те, чого я ніколи не забуду. Також я хотів би подякувати всім партнерам по команді – і нинішнім, і попереднім. Вони відіграли особливу роль у тому, щоб зробити мій час тут таким неймовірним.

І, звичайно, я хочу подякувати неймовірним фанатам Ман Сіті. Вони підтримували мене з моменту переходу, і я багатьом завдячую їм за цю підтримку.

Цей клуб допоміг мені здійснити всі мрії, і я завжди буду вдячний за цю нагоду.

Я збережу Сіті у серці. Якось синій – назавжди синій", – розповів Гюндоган.