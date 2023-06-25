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Реал готовий заплатити за Мбаппе максимум 200+20 мільйонів євро

Сьогодні 17:41 238 0
Реал готовий заплатити за Мбаппе максимум 200+20 мільйонів євро
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Перехід Кіліана Мбаппе з ПСЖ в Реал може статися вже цього літа.

Про це повідомляє журналіст El Debate Томас Гонсалес-Мартін.

Мати Мбаппе впродовж кількох місяців таємно вела переговори з Реалом, а зараз контактує з власником ПСЖ, щоб якомога скоріше завершити трансфер.

ПСЖ просить за свою головну зірку 250 мільйонів євро і ще 50 млн бонусами. Натомість президент Реала готовий віддати за Мбаппе максимум 200+20 мільйонів євро.

Нагадаємо Реал відмовляється платити 250 млн євро за Мбаппе.

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