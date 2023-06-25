Реал готовий заплатити за Мбаппе максимум 200+20 мільйонів євро

Джерело - Чемпіон.

Перехід Кіліана Мбаппе з ПСЖ в Реал може статися вже цього літа.

Про це повідомляє журналіст El Debate Томас Гонсалес-Мартін.

Мати Мбаппе впродовж кількох місяців таємно вела переговори з Реалом, а зараз контактує з власником ПСЖ, щоб якомога скоріше завершити трансфер.

ПСЖ просить за свою головну зірку 250 мільйонів євро і ще 50 млн бонусами. Натомість президент Реала готовий віддати за Мбаппе максимум 200+20 мільйонів євро.

🚨ÚLTIMA HORA: Mbappé puede llegar al Real Madrid!



📞 Su madre ha hablado durante meses en secreto con el club blanco y ahora negocia con el emir de Catar para cerrarlo cuanto antes.



💶 El PSG pide 250 millones +50 en bonus. Florentino ofrecería 200 +20 como máximo. pic.twitter.com/DEOgEWSlnO — Tomás González-Martín (@tgm46) June 24, 2023

Нагадаємо Реал відмовляється платити 250 млн євро за Мбаппе.